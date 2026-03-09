Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также не только в духовке, но и на сковороде. Еще идеальной основой для десертов будет лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога на сковороде.

Ингредиенты:

Тесто:

Яйца 2 шт.

Сахар 170 г

Ванильный сахар 1 ч.л

Молоко 150 мл

Масло 80 мл

Мука 180 г

Разрыхлитель 1 ч.л

Какао 2,5 ст.л

Пропитка:

Молоко 100 мл

Ореховая паста

Помадка:

Шоколад 80 г

Молоко 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Для теста: яйца взбиваем с сахаром, затем добавляем растительное масло, молоко перемешиваем и всыпаем все сухие ингредиенты, замешиваем однородное шоколадное тесто.

2. Смажьте сковороду топленым сливочным маслом и выливаем тесто. Готовим пирог на минимальном огне под крышкой (20-30 минут, проверяйте пирог зубочисткой на готовность).

3. Пропитка: к молоку добавляем ореховую пасту и перемешиваем.

4. Готовый пирог, немного прокалываем зубочисткой, выливаем сверху пропитки и ждем пока оно впитается, поливаем шоколадной помадкой.

