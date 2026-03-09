Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Шоколадный пирог без выпечки: делимся самым легким рецептом вкусного десерта на сковороде

Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также не только в духовке, но и на сковороде. Еще идеальной основой для десертов будет лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога на сковороде. 

Ингредиенты: 

Тесто: 

  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 170 г
  • Ванильный сахар 1 ч.л
  • Молоко 150 мл
  • Масло 80 мл
  • Мука 180 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л
  • Какао 2,5 ст.л

Пропитка: 

  • Молоко 100 мл
  • Ореховая паста

Помадка:

  • Шоколад 80 г
  • Молоко 3 ст.л

Способ приготовления: 

1. Для теста: яйца взбиваем с сахаром, затем добавляем растительное масло, молоко перемешиваем и всыпаем все сухие ингредиенты, замешиваем однородное шоколадное тесто.

2. Смажьте сковороду топленым сливочным маслом и выливаем тесто. Готовим пирог на минимальном огне под крышкой (20-30 минут, проверяйте пирог зубочисткой на готовность). 

3. Пропитка: к молоку добавляем ореховую пасту и перемешиваем.

4. Готовый пирог, немного прокалываем зубочисткой, выливаем сверху пропитки и ждем пока оно впитается, поливаем шоколадной помадкой.

