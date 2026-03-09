Шоколадный пирог без выпечки: делимся самым легким рецептом вкусного десерта на сковороде
Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также не только в духовке, но и на сковороде. Еще идеальной основой для десертов будет лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога на сковороде.
Ингредиенты:
Тесто:
- Яйца 2 шт.
- Сахар 170 г
- Ванильный сахар 1 ч.л
- Молоко 150 мл
- Масло 80 мл
- Мука 180 г
- Разрыхлитель 1 ч.л
- Какао 2,5 ст.л
Пропитка:
- Молоко 100 мл
- Ореховая паста
Помадка:
- Шоколад 80 г
- Молоко 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Для теста: яйца взбиваем с сахаром, затем добавляем растительное масло, молоко перемешиваем и всыпаем все сухие ингредиенты, замешиваем однородное шоколадное тесто.
2. Смажьте сковороду топленым сливочным маслом и выливаем тесто. Готовим пирог на минимальном огне под крышкой (20-30 минут, проверяйте пирог зубочисткой на готовность).
3. Пропитка: к молоку добавляем ореховую пасту и перемешиваем.
4. Готовый пирог, немного прокалываем зубочисткой, выливаем сверху пропитки и ждем пока оно впитается, поливаем шоколадной помадкой.
