Хурма – очень ценный, полезный и очень вкусный фрукт, который может быть основой для вкусных пирогов, запеканок и пудингов. Еще хурма идеально сочетается с хамоном, зеленью, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого и вкусного пудинга их хурмы, какао и с медом.

Ингредиенты:

2 хурмы

2 стакана холодного молока

1 ст. ложка какао

2-3 ст. ложки меда

стружка

Способ приготовления:

1. Мякоть хурмы, молоко, какао, мед перебейте блендером.

2. Вылейте в подходящую форму или креманки, отправьте в холодильник.

Посыпьте готовый десерт стружкой!

