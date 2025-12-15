Все рецепты
Шоколадный пудинг с хурмой, без сахара и муки для новогоднего стола: выпекать не нужно
Хурма – очень ценный, полезный и очень вкусный фрукт, который может быть основой для вкусных пирогов, запеканок и пудингов. Еще хурма идеально сочетается с хамоном, зеленью, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого и вкусного пудинга их хурмы, какао и с медом.
Ингредиенты:
- 2 хурмы
- 2 стакана холодного молока
- 1 ст. ложка какао
- 2-3 ст. ложки меда
- стружка
Способ приготовления:
1. Мякоть хурмы, молоко, какао, мед перебейте блендером.
2. Вылейте в подходящую форму или креманки, отправьте в холодильник.
Посыпьте готовый десерт стружкой!
