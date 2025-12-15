Шоколадный пудинг с хурмой, без сахара и муки для новогоднего стола: выпекать не нужно

Рецепт пудинга

Хурма – очень ценный, полезный и очень вкусный фрукт, который может быть основой для вкусных пирогов, запеканок и пудингов. Еще хурма идеально сочетается с хамоном, зеленью, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого и вкусного пудинга их хурмы, какао и с медом. 

Ингредиенты:

  • 2 хурмы 
  • 2 стакана холодного молока
  • 1 ст. ложка какао
  • 2-3 ст. ложки меда
  • стружка 

Способ приготовления: 

1. Мякоть хурмы, молоко, какао, мед перебейте блендером.

2. Вылейте в подходящую форму или креманки, отправьте в холодильник.

Посыпьте готовый десерт стружкой!

