Шоколадный торт "Три стакана": рецепт вкусного десерта без заморочек
Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста, а также из лаваша, печенья, вафель. А крем лучше всего делать из сметаны, крем-сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного шоколадного торта "Три стакана".
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г. сахара
- ванильный сахар
- 200 г. теплого кефира/йогурта
- 4 ст.л. растительного масла
- 200 г. муки
- 2 ст.л. какао
- 0,5 ч.л. соды
Для крема:
- 350 г. 20% сметаны
- 350 г. вареного сгущенного молока
- 100 г. арахиса
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. Вливаем масло, теплый кефир, хорошо перемешиваем. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем однородное тесто, переливаем в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см).
2. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (на выходе она должна быть сухая). Даем коржу полностью остыть, после достаем из формы, срезаем верхушку (ее перетираем в крошку) и делим корж на три равные части.
3. Для крема: смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.
4. Собираем торт: корж– крем и отправляем в холодильник на 2-3 часа. После достаем из формы, украшаем остатком крема и крошкой!
