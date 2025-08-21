Шоколадный торт "Три стакана": рецепт вкусного десерта без заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
108
Шоколадный торт 'Три стакана': рецепт вкусного десерта без заморочек

Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста, а также из лаваша, печенья, вафель. А крем лучше всего делать из сметаны, крем-сыра.

Домашний торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного шоколадного торта "Три стакана".

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 200 г. сахара
  • ванильный сахар
  • 200 г. теплого кефира/йогурта
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 200 г. муки
  • 2 ст.л. какао 
  • 0,5 ч.л. соды

Для крема:

  • 350 г. 20% сметаны
  • 350 г. вареного сгущенного молока
  • 100 г. арахиса

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. Вливаем масло, теплый кефир, хорошо перемешиваем. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем однородное тесто, переливаем в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см).

Тесто для торта

2. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (на выходе она должна быть сухая). Даем коржу полностью остыть, после достаем из формы, срезаем верхушку (ее перетираем в крошку) и делим корж на три равные части.

Сколько выпекать торт

3. Для крема: смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.

Приготовление торта

4. Собираем торт: корж– крем и отправляем в холодильник на 2-3 часа. После достаем из формы, украшаем остатком крема и крошкой!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты