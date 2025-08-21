Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста, а также из лаваша, печенья, вафель. А крем лучше всего делать из сметаны, крем-сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного шоколадного торта "Три стакана".

Ингредиенты:

2 яйца

200 г. сахара

ванильный сахар

200 г. теплого кефира/йогурта

4 ст.л. растительного масла

200 г. муки

2 ст.л. какао

0,5 ч.л. соды

Для крема:

350 г. 20% сметаны

350 г. вареного сгущенного молока

100 г. арахиса

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. Вливаем масло, теплый кефир, хорошо перемешиваем. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем однородное тесто, переливаем в форму для запекания (диаметр формы 18-20 см).

2. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (на выходе она должна быть сухая). Даем коржу полностью остыть, после достаем из формы, срезаем верхушку (ее перетираем в крошку) и делим корж на три равные части.

3. Для крема: смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.

4. Собираем торт: корж– крем и отправляем в холодильник на 2-3 часа. После достаем из формы, украшаем остатком крема и крошкой!

