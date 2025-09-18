Яйца – это ценный питательный продукт, богатый высококачественным белком, витаминами (А, D, Е, группы В), минералами (железо, селен, фосфор, холин) и антиоксидантами (лютеин), которые способствуют укреплению иммунитета, улучшению работы мозга и зрения, поддержанию мышечной массы и костей. Есть яйца можно каждый день и лучше всего именно в вареном виде, чтобы желток был жидким!

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько минут готовить полезные яйца.

Секрет прост: все зависит только от времени после закипания воды!

Сколько минут варить яйца:

3 минуты – яйцо всмятку, жидкий желток

5 минут – "в мешочек", нежный и кремовый

7 минут – золотая середина, чуть плотнее желток

8 минут – почти вкрутую, но еще мягкий центр

10-12 минут – классическое вкрутую, плотный желток

