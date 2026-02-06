Все рецепты
Слабосоленая скумбрия в кетчупе за сутки: самый легкий рецепт вкусной рыбы
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, мариновать, готовить в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с пикантным маринадом из кетчупа и воды.
Ингредиенты:
- Скумбрия 2 кг
- Вода 100 мл
- Соль 1 ст. л. (без горки)
- Сахар 1 ст. л.
- Кетчуп 2 ст. л.
- Уксус 50 мл
- Масло 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу очищаем от внутренностей, хорошо промываем и нарезаем порционными кусочками. Выкладываем рыбу в контейнер.
2. В воду добавляем соль, сахар, кетчуп, уксус и масло. Доводим маринад до кипения и полностью охлаждаем. Заливаем рыбу маринадом.
3. Отправляем в холодильник на 8-12 часов.
