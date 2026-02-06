Слабосоленая скумбрия в кетчупе за сутки: самый легкий рецепт вкусной рыбы

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, мариновать, готовить в духовке и на мангале. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с пикантным маринадом из кетчупа и воды. 

Ингредиенты: 

  • Скумбрия 2 кг
  • Вода 100 мл
  • Соль 1 ст. л. (без горки)
  • Сахар 1 ст. л.
  • Кетчуп 2 ст. л.
  • Уксус 50 мл
  • Масло 3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу очищаем от внутренностей, хорошо промываем и нарезаем порционными кусочками. Выкладываем рыбу в контейнер.

2. В воду добавляем соль, сахар, кетчуп, уксус и масло. Доводим маринад до кипения и полностью охлаждаем. Заливаем рыбу маринадом.

3. Отправляем в холодильник на 8-12 часов.

