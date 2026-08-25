Слабосоленый толстолоб с луком и специями: простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Толстолоб в маринаде
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Слабосоленый толстолоб – очень простая и вкусная закуска, которую можно готовить в любой момент, важно – иметь замороженную рыбу в морозилке. Для маринада подойдут специи, уксус, масло, лук.

Слабосоленый толстолоб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого толстолоба, с луком и специями.

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы 1 кг
  • Соль 30 г
  • Сахар 30 г
  • Яблочный уксус 30 г
  • Лук 1-2 шт.
  • Перец горошком щепотка
  • Лавровый лист 2 шт. 
  • Гвоздичный перец 2-3 горошины
  • Зерна кориандра щепотка

Способ приготовления: 

1. Филе предварительно заморозьте. Как минимум на несколько дней, лучше на неделю. Это для безопасности. Затем разморозьте в холодильнике. 

Рыба для блюда

2. Нарежьте средними кусочками, можно и толще, но чем тоньше, тем быстрее просолится.

Специи для рыбы

3. Добавьте соль, сахар и уксус. Выложите все это в контейнер и оставляю в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем более соленой будет рыба. Затем достаем, можно промыть, потом просушить бумажным полотенцем, если вам слишком солено, но не забывайте, что внутри рыба будет не такой соленой. Жидкость сливаем.

Сколько мариновать рыбу

4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем маслом. Убираем в холод как минимум на ночь, лучше на сутки. Наслаждаемся вкусом.

Готовая рыба

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