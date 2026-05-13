Сладкая колбаска из печенья, сгущенного молока и какао: рецепт десерта из детства
Самая простая основа для приготовления вкусных десертов без выпечки – печенье. А если добавить банан, сгущенное молоко, какао, вы получите идеальный десерт без выпечки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шоколадной колбаски из печенья, какао и сгущенного молока сгущенное.
Ингредиенты:
- печенье затяжное
- 1 банан
- 2 ст.л какао
- 20 мл молока сгущенного
Способ приготовления:
1. Берем затяжное печенье "без ничего лишнего" и разминаем в крошку, добавляем пюре из банана, какао и молоко.
2. Руками перемешиваем до однородной массы.
3. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.
После нарезаем на кусочки и наслаждаемся!
