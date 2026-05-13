Сладкая колбаска из печенья, сгущенного молока и какао: рецепт десерта из детства

Ирина Мельниченко
Самая простая основа для приготовления вкусных десертов без выпечки – печенье. А если добавить банан, сгущенное молоко, какао, вы получите идеальный десерт без выпечки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шоколадной колбаски из печенья, какао и сгущенного молока сгущенное. 

Ингредиенты:

  • печенье затяжное
  • 1 банан
  • 2 ст.л какао
  • 20 мл молока сгущенного

Способ приготовления:

1. Берем затяжное печенье "без ничего лишнего" и разминаем в крошку, добавляем пюре из банана, какао и молоко.

2. Руками перемешиваем до однородной массы.

3. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

После нарезаем на кусочки и наслаждаемся!

