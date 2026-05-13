Самая простая основа для приготовления вкусных десертов без выпечки – печенье. А если добавить банан, сгущенное молоко, какао, вы получите идеальный десерт без выпечки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шоколадной колбаски из печенья, какао и сгущенного молока сгущенное.

Ингредиенты:

печенье затяжное

1 банан

2 ст.л какао

20 мл молока сгущенного

Способ приготовления:

1. Берем затяжное печенье "без ничего лишнего" и разминаем в крошку, добавляем пюре из банана, какао и молоко.

2. Руками перемешиваем до однородной массы.

3. Выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем в рулет и отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

После нарезаем на кусочки и наслаждаемся!

