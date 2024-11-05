Сладкие трубочки из лаваша, с бананом и арахиcовой пастой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт трубочек

Лаваш может быть идеальной основой для приготовления вкусных, сытных трубочек с разными начинками. Еще из лаваша можно приготовить вкусный торт "Наполеон". 

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с бананом, ягодами и арахисовой пастой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • арахисовая паста
  • банан
  • черника/смородина

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите порезанный банан с ягодами. 

Начинка для блюда

2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

Приготовление трубочек

3. Разрежьте пополам и можно есть! 

Готовые трубочки

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