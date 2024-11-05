Лаваш может быть идеальной основой для приготовления вкусных, сытных трубочек с разными начинками. Еще из лаваша можно приготовить вкусный торт "Наполеон".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с бананом, ягодами и арахисовой пастой.

Ингредиенты:

лаваш

арахисовая паста

банан

черника/смородина

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите порезанный банан с ягодами.

2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

3. Разрежьте пополам и можно есть!

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