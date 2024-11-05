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Сладкие трубочки из лаваша, с бананом и арахиcовой пастой: рецепт блюда для перекуса
Лаваш может быть идеальной основой для приготовления вкусных, сытных трубочек с разными начинками. Еще из лаваша можно приготовить вкусный торт "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с бананом, ягодами и арахисовой пастой.
Ингредиенты:
- лаваш
- арахисовая паста
- банан
- черника/смородина
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте арахисовой пастой и выложите порезанный банан с ягодами.
2. Заверните, поджарьте на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки.
3. Разрежьте пополам и можно есть!
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