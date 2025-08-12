Сливы – очень вкусные, сочные фрукты, которые могут быть основой для вкусных пирогов, а также джемов и напитков. Еще из них можно делать очень вкусные, пикантные соусы к мясу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и пышного пирога со сливами.

Ингредиенты:

120 г. сливочного масла

120 г. сахара

щепотка соли

2 яйца

120 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

сливы

корица+сахар ( для посыпки )

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар и соль, хорошо перемешиваем и добавляем яйца. Перемешиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

2. Переливаем тесто в форму для запекания и выкладываем половинки слив, немного вдавливаем в тесто.

3. Посыпаем сахаром с корицей и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

Готовность проверяйте деревянной палочкой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: