Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом
Сливы – очень вкусные, сочные фрукты, которые могут быть основой для вкусных пирогов, а также джемов и напитков. Еще из них можно делать очень вкусные, пикантные соусы к мясу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и пышного пирога со сливами.
Ингредиенты:
- 120 г. сливочного масла
- 120 г. сахара
- щепотка соли
- 2 яйца
- 120 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- сливы
- корица+сахар ( для посыпки )
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар и соль, хорошо перемешиваем и добавляем яйца. Перемешиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
2. Переливаем тесто в форму для запекания и выкладываем половинки слив, немного вдавливаем в тесто.
3. Посыпаем сахаром с корицей и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.
Готовность проверяйте деревянной палочкой!
