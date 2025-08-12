Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

Сливы – очень вкусные, сочные фрукты, которые могут быть основой для вкусных пирогов, а также джемов и напитков. Еще из них можно делать очень вкусные, пикантные соусы к мясу.

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и пышного пирога со сливами.

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

Ингредиенты:

  • 120 г. сливочного масла
  • 120 г. сахара
  • щепотка соли
  • 2 яйца
  • 120 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • сливы
  • корица+сахар ( для посыпки )

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар и соль, хорошо перемешиваем и добавляем яйца. Перемешиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

2. Переливаем тесто в форму для запекания и выкладываем половинки слив, немного вдавливаем в тесто.

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

3. Посыпаем сахаром с корицей и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

Готовность проверяйте деревянной палочкой!

Сливовый пирог из газеты The New York Times: делимся самым точным рецептом

