Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
426
Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Домашняя буженина – лучшее блюдо для праздничного стола. Лучше всего ее готовить из свинины, добавив специи, и обязательно соль. Для яркого вкуса можно добавить чеснок.

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной буженины из свиного мяса, со специями.

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Ингредиенты на 1 кг мяса:

  • 1 кг свинины биток
  • 10 г нитритной соли
  • 10 г обычной соли
  • специи: 1/2 ст.л. паприки, 1/2 ст.л. сухого чеснока, 1/2 ст.л. специй к мясу, 1/2 ч.л. черного перца

Способ приготовления:

1. С мяса обрезаем лишний жир, сначала натираем со всех сторон нитритной солью, потом обычной, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 2-3 суток для посола.

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

2. Посоленное мясо желательно промыть под проточной водой и просушить полотенцем. Смешиваем специи и натираем ими мясо, по желанию можно добавить французскую горчицу также.

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

3. Выкладываем мясо на противень и готовим в духовке при 80 С 3 часа. Приготовление при низкой температуре как раз и сделает мясо сочным и нежным.

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Охлаждаем и подаем к столу, приятного аппетита!

Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты