Сочная домашняя буженина для пасхального стола: делимся легким рецептом
Домашняя буженина – лучшее блюдо для праздничного стола. Лучше всего ее готовить из свинины, добавив специи, и обязательно соль. Для яркого вкуса можно добавить чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной буженины из свиного мяса, со специями.
Ингредиенты на 1 кг мяса:
- 1 кг свинины биток
- 10 г нитритной соли
- 10 г обычной соли
- специи: 1/2 ст.л. паприки, 1/2 ст.л. сухого чеснока, 1/2 ст.л. специй к мясу, 1/2 ч.л. черного перца
Способ приготовления:
1. С мяса обрезаем лишний жир, сначала натираем со всех сторон нитритной солью, потом обычной, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 2-3 суток для посола.
2. Посоленное мясо желательно промыть под проточной водой и просушить полотенцем. Смешиваем специи и натираем ими мясо, по желанию можно добавить французскую горчицу также.
3. Выкладываем мясо на противень и готовим в духовке при 80 С 3 часа. Приготовление при низкой температуре как раз и сделает мясо сочным и нежным.
Охлаждаем и подаем к столу, приятного аппетита!
