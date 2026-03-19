Домашняя буженина – лучшее блюдо для праздничного стола. Лучше всего ее готовить из свинины, добавив специи, и обязательно соль. Для яркого вкуса можно добавить чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной буженины из свиного мяса, со специями.

Ингредиенты на 1 кг мяса:

1 кг свинины биток

10 г нитритной соли

10 г обычной соли

специи: 1/2 ст.л. паприки, 1/2 ст.л. сухого чеснока, 1/2 ст.л. специй к мясу, 1/2 ч.л. черного перца

Способ приготовления:

1. С мяса обрезаем лишний жир, сначала натираем со всех сторон нитритной солью, потом обычной, заматываем в пленку и отправляем в холодильник на 2-3 суток для посола.

2. Посоленное мясо желательно промыть под проточной водой и просушить полотенцем. Смешиваем специи и натираем ими мясо, по желанию можно добавить французскую горчицу также.

3. Выкладываем мясо на противень и готовим в духовке при 80 С 3 часа. Приготовление при низкой температуре как раз и сделает мясо сочным и нежным.

Охлаждаем и подаем к столу, приятного аппетита!

