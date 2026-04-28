Домашняя буженина – вкусное, сытное блюдо, которое можно быть отличной альтернативой котлетам, отбивным, колбасы. Для того, чтобы она была сочной, кулинары советуют готовить ее из ошейка.

рецептом очень вкусной и сочной буженины из ошейка, который готовится очень быстро.

Ингредиенты на 1 кг мяса:

1 кг свиного ошейка

1 головка чеснока

1/2 средней моркови

12 г соли

по 2 ч.л. специй к мясу и сухого чеснока

Глазурь:

1 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. меда, по 1 ч.л. паприки копченой и сухого чеснока, 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Свинину минимально очищаем от лишнего жира, жир дает мясу сочность.

2. Натираем мясо сначала солью, потом специями – со всех сторон, делаем глубокие проколы ножом и вставляем в проколы морковь и чеснок. обвязываем мясо грубой ниткой и заматываем в пленку. Маринуем мясо 8-24 часа в холодильнике.

3. Смешиваем ингредиенты для глазури и смазываем мясо. Запекаем мясо завернутым в фольгу, сначала 1,5 часа при 190 С, открываем фольгу, еще раз мясо глазируем и допекаем его еще 30 минут. п.с. можно запекать и 3 часа, будет еще вкуснее.

