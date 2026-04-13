Печень – очень ценный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Из печени можно готовить вкусные котлеты, оладьи, отбивные, салаты, а также блины. Также печень можно просто вкусно стушить с яблоком и луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени с яблоками.

Ингредиенты:

яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.

лук – 2 шт.

мука – 60-70 г

мускатный орех – 1/4 ч.л.

специи: соль, перец – по вкусу

куриная печень – 500 г

коньяк – 2 ст.л.

масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить серединки, и обжарить на разогретой с 10 мл масла сковороде с обеих сторон. Переложить на тарелку.

2. Далее на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

3. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать. Зачищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковородке на 10 мл масла до румяной корочки. Важно, не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

4. Далее все составляющие выложить чередуя в сковородку, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

Подавайте блюдо горячим!

