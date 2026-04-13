Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Печень – очень ценный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Из печени можно готовить вкусные котлеты, оладьи, отбивные, салаты, а также блины. Также печень можно просто вкусно стушить с яблоком и луком.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени с яблоками.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Ингредиенты:

  • яблоки (зеленые твердые) – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • мука – 60-70 г
  • мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • куриная печень – 500 г
  • коньяк – 2 ст.л.
  • масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить серединки, и обжарить на разогретой с 10 мл масла сковороде с обеих сторон. Переложить на тарелку.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

2. Далее на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

3. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать. Зачищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковородке на 10 мл масла до румяной корочки. Важно, не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

4. Далее все составляющие выложить чередуя в сковородку, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Подавайте блюдо горячим!

Сочная и мягкая печень по-берлински с яблоком и коньяком: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты