Сочная курица с картошкой в духовке: получится сытно и вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Мясо можно очень вкусно запечь в духовке сразу с картофелем. Добавьте достаточно специй, а также обязательно натертый сыр. Такое быстрое блюдо идеально подойдет на любой случай.

Идея приготовления сочного картофеля с курицей под аппетитной корочкой опубликована на странице фудблогера shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • филе бедра – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • майонез
  • чеснок – 2 зубчика
  • сыр – 120 г
  • соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать тонкими слайсами, посолить и поперчить по вкусу.

2. Филе бедра также посолить и поперчить с двух сторон.

3. Добавить мелко нарезанный чеснок.

4. В форму, смазанную маслом, выложить лук, затем картофель и сверху курицу (чесноком вниз).

5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 190° (ориентируйтесь по готовности картофеля).

6. После этого посыпать тертым сыром и смазать майонезом.

7. Запекать еще минут 20 до румяной корочки.

