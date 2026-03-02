Сочная курица с картошкой в духовке: получится сытно и вкусно
Мясо можно очень вкусно запечь в духовке сразу с картофелем. Добавьте достаточно специй, а также обязательно натертый сыр. Такое быстрое блюдо идеально подойдет на любой случай.
Идея приготовления сочного картофеля с курицей под аппетитной корочкой опубликована на странице фудблогера shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- филе бедра – 600 г
- лук – 1 шт.
- майонез
- чеснок – 2 зубчика
- сыр – 120 г
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать тонкими слайсами, посолить и поперчить по вкусу.
2. Филе бедра также посолить и поперчить с двух сторон.
3. Добавить мелко нарезанный чеснок.
4. В форму, смазанную маслом, выложить лук, затем картофель и сверху курицу (чесноком вниз).
5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 190° (ориентируйтесь по готовности картофеля).
6. После этого посыпать тертым сыром и смазать майонезом.
7. Запекать еще минут 20 до румяной корочки.
