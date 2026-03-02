Сочная курица с картошкой в духовке: получится сытно и вкусно

Мясо можно очень вкусно запечь в духовке сразу с картофелем. Добавьте достаточно специй, а также обязательно натертый сыр. Такое быстрое блюдо идеально подойдет на любой случай.

Идея приготовления сочного картофеля с курицей под аппетитной корочкой опубликована на странице фудблогера shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

филе бедра – 600 г

лук – 1 шт.

майонез

чеснок – 2 зубчика

сыр – 120 г

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать тонкими слайсами, посолить и поперчить по вкусу.

2. Филе бедра также посолить и поперчить с двух сторон.

3. Добавить мелко нарезанный чеснок.

4. В форму, смазанную маслом, выложить лук, затем картофель и сверху курицу (чесноком вниз).

5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 190° (ориентируйтесь по готовности картофеля).

6. После этого посыпать тертым сыром и смазать майонезом.

7. Запекать еще минут 20 до румяной корочки.

