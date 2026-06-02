Сочная тушеная капуста со свининой: как приготовить
Тушеная капуста со свининой – это классическое домашнее блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Благодаря длительному тушению капуста становится мягкой и насыщается вкусом мяса и овощей, а свинина остается нежной и сочной. Особый аромат блюду добавляют паприка, чеснок и томатная паста, которые делают вкус более выразительным.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты со свининой опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг.
- белокочанная капуста – 1,5 кг.
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 3 шт.
- томатная паста – 80 г
- чеснок – 2 зубчика
- паприка сладкая – 2 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- вода – 300-500 мл.
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте средними кубиками и обжарьте на хорошо разогретой сковородке или в казане до появления золотистой корочки.
2. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь.
3. Готовьте овощи вместе с мясом до мягкости.
4. Вмешайте томатную пасту, паприку, соль и черный перец.
5. Обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат.
6. Влейте воду так, чтобы она частично покрывала мясо.
7. Накройте крышкой и тушите примерно 20-30 минут.
8. Тем временем тонко нашинкуйте капусту.
9. Добавьте капусту к мясу и овощам, хорошо перемешайте и продолжайте тушить под крышкой около 30 минут до полной готовности.
10. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок, еще раз перемешайте и выключите огонь.
11. Дайте блюду настояться 5-10 минут перед подачей.
