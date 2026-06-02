Тушеная капуста со свининой – это классическое домашнее блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Благодаря длительному тушению капуста становится мягкой и насыщается вкусом мяса и овощей, а свинина остается нежной и сочной. Особый аромат блюду добавляют паприка, чеснок и томатная паста, которые делают вкус более выразительным.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты со свининой опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 1 кг.

белокочанная капуста – 1,5 кг.

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 3 шт.

томатная паста – 80 г

чеснок – 2 зубчика

паприка сладкая – 2 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

вода – 300-500 мл.

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте средними кубиками и обжарьте на хорошо разогретой сковородке или в казане до появления золотистой корочки.

2. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь.

3. Готовьте овощи вместе с мясом до мягкости.

4. Вмешайте томатную пасту, паприку, соль и черный перец.

5. Обжаривайте еще 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат.

6. Влейте воду так, чтобы она частично покрывала мясо.

7. Накройте крышкой и тушите примерно 20-30 минут.

8. Тем временем тонко нашинкуйте капусту.

9. Добавьте капусту к мясу и овощам, хорошо перемешайте и продолжайте тушить под крышкой около 30 минут до полной готовности.

10. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок, еще раз перемешайте и выключите огонь.

11. Дайте блюду настояться 5-10 минут перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: