Сочная запеченная форель на гриле: добавьте только специи и сок лимона
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Форель – идеальная рыба для запекания. Для яркого вкуса добавьте обязательно специи, зелень, сок лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной форели со специями и соком лимона.
Ингредиенты:
- 750 г форели, нарезанной порционными кусочками
- 2 ст. л. оливкового масла
- сок 1/2 лимона
- соль по вкусу
- смесь перцев по вкусу
- 1 ч. л. смеси специй с базиликом, томатом и чесноком
- свежая зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Форель помыть и хорошо просушить бумажным полотенцем.
2. Выложить кусочки рыбы в форму для запекания. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить соль, смесь перцев и сок половины лимона.Посыпать специями с базиликом, томатом и чесноком. Добавить листики свежего (орегано).
3. Перевернуть кусочки рыбы и еще раз слегка посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Оставить мариноваться на 15 минут. Накрыть форму пергаментом и запекать в разогретой до 180 °C духовке 10 минут.
Подавайте сразу!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: