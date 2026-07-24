Форель – идеальная рыба для запекания. Для яркого вкуса добавьте обязательно специи, зелень, сок лимона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной форели со специями и соком лимона.

Ингредиенты:

750 г форели, нарезанной порционными кусочками

2 ст. л. оливкового масла

сок 1/2 лимона

соль по вкусу

смесь перцев по вкусу

1 ч. л. смеси специй с базиликом, томатом и чесноком

свежая зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Форель помыть и хорошо просушить бумажным полотенцем.

2. Выложить кусочки рыбы в форму для запекания. Сбрызнуть оливковым маслом, добавить соль, смесь перцев и сок половины лимона.Посыпать специями с базиликом, томатом и чесноком. Добавить листики свежего (орегано).

3. Перевернуть кусочки рыбы и еще раз слегка посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Оставить мариноваться на 15 минут. Накрыть форму пергаментом и запекать в разогретой до 180 °C духовке 10 минут.

Подавайте сразу!

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