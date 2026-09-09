Сочная запеканка из кабачка, сыра и филе: легкий рецепт сытного блюда
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Кабачки, филе, сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также запеканок. Еще из кабачка получится очень вкусный суп, рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из овощей и филе.
Ингредиенты:
- Кабачок 550 г
- Курица/индейка 500 г
- Помидор 2 шт.
- Яйца 3 шт.
- Сыр 120 г
- Сметана 120 г
- Соль, специи
Способ приготовления:
1. К нарезанным кабачкам добавляем куриное мясо, затем помидоры, слегка солим, добавляем специи и перемешиваем.
2. Теперь готовим заливку: из яиц, сметаны, соли, чеснока и творога, выливаем ее сверху в форму и ставим запекаться на 45 минут (лучше под фольгой).
Затем посыпаем сыром, даем подрумяниться и можно есть!
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