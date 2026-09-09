Сочная запеканка из кабачка, сыра и филе: легкий рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
33
Рецепт сытной запеканки
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Кабачки, филе, сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также запеканок. Еще из кабачка получится очень вкусный суп, рагу.

Вкусная запеканка из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из овощей и филе. 

Ингредиенты:

  • Кабачок 550 г
  • Курица/индейка 500 г
  • Помидор 2 шт. 
  • Яйца 3 шт. 
  • Сыр 120 г
  • Сметана 120 г
  • Соль, специи

Способ приготовления: 

1. К нарезанным кабачкам добавляем куриное мясо, затем помидоры, слегка солим, добавляем специи и перемешиваем.

Овощи для блюда

2. Теперь готовим заливку: из яиц, сметаны, соли, чеснока и творога, выливаем ее сверху в форму и ставим запекаться на 45 минут (лучше под фольгой).

Сколько готовить запеканку

Затем посыпаем сыром, даем подрумяниться и можно есть!

Готовая запеканка

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