Сочная запеканка из лаваша с сыром, мясом и яичной заливкой: идеальное блюдо для обеда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт запеканки
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, в виде рулетов, с разными начинками, а также пирогов, запеканок. Еще он может быть идеальной основой для пиццы. 

Запеканка из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого пирога-запеканки из лаваша, с сыром и яичной заливкой.

Ингредиенты:

  • Лаваш 2 шт. (круглые)
  • Куриное филе 1 шт. 
  • Яйца 2-3 шт. 
  • Сливки 150 мл
  • Твердый сыр 150 г
  • Приправа
  • Лук 1 крупный

Способ приготовления: 

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте приправу и нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

Лук с мясом для начинки

2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

Заливка для запеканки

3. В форму для запекания выложите один лаваш, посыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром. Запекайте в разогретой духовке при 200 °C около 20 минут до появления румяной корочки.

Сколько выпекать запеканку

Порежьте и подавайте!

Готовая запеканка

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