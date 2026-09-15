Сочная запеканка из лаваша с сыром, мясом и яичной заливкой: идеальное блюдо для обеда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, в виде рулетов, с разными начинками, а также пирогов, запеканок. Еще он может быть идеальной основой для пиццы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого пирога-запеканки из лаваша, с сыром и яичной заливкой.

Ингредиенты:

Лаваш 2 шт. (круглые)

Куриное филе 1 шт.

Яйца 2-3 шт.

Сливки 150 мл

Твердый сыр 150 г

Приправа

Лук 1 крупный

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте приправу и нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

3. В форму для запекания выложите один лаваш, посыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром. Запекайте в разогретой духовке при 200 °C около 20 минут до появления румяной корочки.

Порежьте и подавайте!

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