Куриное филе – лучший овощ для приготовления вкусных отбивных, котлет, закусок, салатов. Еще из него можно приготовить вкусное мясо по-французски с ананасами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром и ананасами.

Ингредиенты:

1 кг филе курицы, индейки, свинины

1 банка консервированных ананасов

200 г твердого сыра

соль, специи

Способ приготовления:

1. Соус: смешайте майонез и белый йогурт, если нет йогурта, можно взять сметану.

2. Отбейте филе, посолите, поперчите.

3. Выложите на противень, сверху смажьте соусом, выложите сверху ананас и присыпьте тертым сыром.

4. Запекайте при температуре 180 С 20-25 минут.

