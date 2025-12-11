Все рецепты
Сочное мясо по-французски с ананасами и сыром: рецепт вкусного блюда для новогоднего стола
Куриное филе – лучший овощ для приготовления вкусных отбивных, котлет, закусок, салатов. Еще из него можно приготовить вкусное мясо по-французски с ананасами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром и ананасами.
Ингредиенты:
- 1 кг филе курицы, индейки, свинины
- 1 банка консервированных ананасов
- 200 г твердого сыра
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Соус: смешайте майонез и белый йогурт, если нет йогурта, можно взять сметану.
2. Отбейте филе, посолите, поперчите.
3. Выложите на противень, сверху смажьте соусом, выложите сверху ананас и присыпьте тертым сыром.
4. Запекайте при температуре 180 С 20-25 минут.
