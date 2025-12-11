Сочное мясо по-французски с ананасами и сыром: рецепт вкусного блюда для новогоднего стола

Куриное филе – лучший овощ для приготовления вкусных отбивных, котлет, закусок, салатов. Еще из него можно приготовить вкусное мясо по-французски с ананасами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром и ананасами.

Ингредиенты:

  • 1 кг филе курицы, индейки, свинины
  • 1 банка консервированных ананасов
  • 200 г твердого сыра
  • соль, специи

Способ приготовления:

1. Соус: смешайте майонез и белый йогурт, если нет йогурта, можно взять сметану.

2. Отбейте филе, посолите, поперчите.

3. Выложите на противень, сверху смажьте соусом, выложите сверху ананас и присыпьте тертым сыром.

4. Запекайте при температуре 180 С 20-25 минут.

