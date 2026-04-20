Куриное филе – лучшее мясо для приготовления вкусных и сочных котлет и отбивных, салатов, намазок. Еще из него можно готовить мясо по-французски с сыром и ананасами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного мяса по-французски с сыром.

Ингредиенты:

куриное филе 2 шт.

маринад с ананасом и карри 1 уп.

ананасы консервированные 1 б.

сыр твердый 300 г.

Способ приготовления:

1. Филе куриное нарезаем толщиной 1 см и отбиваем.

2. Добавляем маринад и хорошо натираем каждый кусочек.

3. Выкладываем на противень, сверху кусочки ананаса и натертый твердый сыр.

4. Отправляем в духовку на 20-30 минут при 170 С и подаем еще горячими к столу.

