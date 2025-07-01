Куриное филе – лучший продукт для приготовления очень вкусных и сочных отбивных. А для того, чтобы они такими были, кулинары советуют готовить кляр из сыра, зелени, яиц и и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных отбивных из филе, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л

Мука – 100 г

Яйца – 3 шт.

Петрушка – 2 ст.л

Сыр – 150 г

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку.

4. Куриное филе окунуть в яичную смесь, сразу выложите на хорошо разогретую сковороду. Жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

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