Сочные и очень хрустящие отбивные из филе: рецепт самого удачного кляра

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт отбивных

Куриное филе – лучший продукт для приготовления очень вкусных и сочных отбивных. А для того, чтобы они такими были, кулинары советуют готовить кляр из сыра, зелени, яиц и и муки.

Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных отбивных из филе, которые готовятся очень просто.

Как приготовить вкусные отбивные

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л
  • Мука – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л
  • Сыр – 150 г
  • Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

Филе со специями

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

Мука для кляра

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку.

Кляр из яиц и сыра

4. Куриное филе окунуть в яичную смесь, сразу выложите на хорошо разогретую сковороду. Жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые отбивные

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