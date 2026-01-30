Все рецепты
Сочные и вкусные котлеты без мясорубки: делимся оригинальным рецептом блюда для всей семьи
Котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного фарша, а также просто из филе. Для сочности кулинары советуют добавлять в основу сыр тертый или овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, для приготовления которых не нужно мясорубки.
Ингредиенты:
- 1 большое куриное филе
- 1 помидор
- горсть зеленого лука
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 2 л сметаны
- 2 л муки
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе, помидор и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем 1 яйцо, натертый сыр, сметану, просеянную муку, соль, перец и хорошо перемешиваем.
2. Жарим на растительном масле с обеих сторон под крышкой.
