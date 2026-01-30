Сочные и вкусные котлеты без мясорубки: делимся оригинальным рецептом блюда для всей семьи

Котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного фарша, а также просто из филе. Для сочности кулинары советуют добавлять в основу сыр тертый или овощи. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, для приготовления которых не нужно мясорубки. 

Ингредиенты:

  • 1 большое куриное филе
  • 1 помидор
  • горсть зеленого лука
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 2 л сметаны
  • 2 л муки
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе, помидор и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем 1 яйцо, натертый сыр, сметану, просеянную муку, соль, перец и хорошо перемешиваем.

2. Жарим на растительном масле с обеих сторон под крышкой.

