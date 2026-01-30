Котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного фарша, а также просто из филе. Для сочности кулинары советуют добавлять в основу сыр тертый или овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных рубленных котлет, для приготовления которых не нужно мясорубки.

Ингредиенты:

1 большое куриное филе

1 помидор

горсть зеленого лука

100 г твердого сыра

1 яйцо

2 л сметаны

2 л муки

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе, помидор и зеленый лук мелко нарезаем, добавляем 1 яйцо, натертый сыр, сметану, просеянную муку, соль, перец и хорошо перемешиваем.

2. Жарим на растительном масле с обеих сторон под крышкой.

