Сочные и вкусные рулетики из филе с сырно-ананасовой начинкой: рецепт вкусной мясной закуски

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сочных котлет, а также закусок в виде рулетиков с разными начинками, а также котлет, мяса по-французски. Еще филе идеально подходит для приготовления вкусных салатов и намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сочных рулетиков с сырно-ананасовой начинкой.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 80 г сыра
  • консервированные ананасы
  • 100 г бекона

Соус:

  • 100 г сметаны
  • 1 ст. л. горчицы
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, смажь соусом.

2. Положи сверху тертый сыр и кусочек ананаса, заверните.

3. Оберните беконом, переложите в форму для запекания и готовьте в духовке 30 минут при 180С.

