Все рецепты
Сочные и вкусные рулетики из филе с сырно-ананасовой начинкой: рецепт вкусной мясной закуски
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сочных котлет, а также закусок в виде рулетиков с разными начинками, а также котлет, мяса по-французски. Еще филе идеально подходит для приготовления вкусных салатов и намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сочных рулетиков с сырно-ананасовой начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 80 г сыра
- консервированные ананасы
- 100 г бекона
Соус:
- 100 г сметаны
- 1 ст. л. горчицы
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе отбейте, смажь соусом.
2. Положи сверху тертый сыр и кусочек ананаса, заверните.
3. Оберните беконом, переложите в форму для запекания и готовьте в духовке 30 минут при 180С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: