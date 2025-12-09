Куриное филе – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и сочных котлет, а также закусок в виде рулетиков с разными начинками, а также котлет, мяса по-французски. Еще филе идеально подходит для приготовления вкусных салатов и намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сочных рулетиков с сырно-ананасовой начинкой.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

80 г сыра

консервированные ананасы

100 г бекона

Соус:

100 г сметаны

1 ст. л. горчицы

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, смажь соусом.

2. Положи сверху тертый сыр и кусочек ананаса, заверните.

3. Оберните беконом, переложите в форму для запекания и готовьте в духовке 30 минут при 180С.

