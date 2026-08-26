Сочные котлеты из куриной печени: делимся простым рецептом сытного блюда
1 минута
324
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Куриная печень – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для котлет, отбивных, паштетов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из куриной печени, с луком и морковью.
Ингредиенты:
- Куриная печень 350-400 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Сметана 1-1,5 ст. л.
- Мука 2-2,5 ст. л.
- Соль, перец
- Зелень (петрушка)
Для соуса:
- Сметана
- Чеснок
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук до прозрачности, добавляем натертую морковь, жарим 3-4 минуты.
2. Печень хорошо моем, удаляем все лишнее, мелко нарезаем ножом. Добавляем к печени лук с морковью, соль, перец, яйцо, сметану, муку, зелень. Перемешиваем, оставляем постоять 15-20 минут.
3. Пожарьте с двух сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: