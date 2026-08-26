Сочные котлеты из куриной печени: делимся простым рецептом сытного блюда

Куриная печень – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для котлет, отбивных, паштетов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из куриной печени, с луком и морковью.

Ингредиенты:

Куриная печень 350-400 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Сметана 1-1,5 ст. л.

Мука 2-2,5 ст. л.

Соль, перец

Зелень (петрушка)

Для соуса:

Сметана

Чеснок

Петрушка

Способ приготовления:

1. Обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук до прозрачности, добавляем натертую морковь, жарим 3-4 минуты.

2. Печень хорошо моем, удаляем все лишнее, мелко нарезаем ножом. Добавляем к печени лук с морковью, соль, перец, яйцо, сметану, муку, зелень. Перемешиваем, оставляем постоять 15-20 минут.

3. Пожарьте с двух сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: