Сочные котлеты из куриной печени: делимся простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
324
Рецепт нежных печеночных котлет
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Куриная печень – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для котлет, отбивных, паштетов.

Печень для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из куриной печени, с луком и морковью.

Ингредиенты:

  • Куриная печень 350-400 г
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сметана 1-1,5 ст. л.
  • Мука 2-2,5 ст. л.
  • Соль, перец
  • Зелень (петрушка)

Для соуса:

  • Сметана
  • Чеснок
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук до прозрачности, добавляем натертую морковь, жарим 3-4 минуты.

Основа для котлет

2. Печень хорошо моем, удаляем все лишнее, мелко нарезаем ножом. Добавляем к печени лук с морковью, соль, перец, яйцо, сметану, муку, зелень. Перемешиваем, оставляем постоять 15-20 минут.

Сколько жарить котлеты

3. Пожарьте с двух сторон.

Готовые котлеты

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