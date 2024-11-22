Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

Вместо привычных котлет из фарша на обед будет лучше приготовить сочные гнезда. Вам понадобятся ананасы, а также много натертого творога. Изделия нужно просто запечь в духовке.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд с сыром и ананасами опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • соль, перец, паприка, сухой чеснок
  • соевый соус – 2-3 ст. л
  • сметана – 10 ст.л.
  • ананас консервированный – 560 г
  • сыр твердый – 150 г
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

1. Куриное филе порезать кубиком и взбить в блендере или смолоть. Можно взять готовый фарш.

2. Добавить все специи и соевый соус, перемешать.

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

3. Руки смазать растительным маслом и сформировать 10 одинаковых шариков.

4. Выложить на пергамент на противень и каждый шарик раздавить стаканом.

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

5. Смазать сметаной, выложить ананасы и потертый творог.

6. Запекать при температуре 160 градусов 30-40 минут до готовности.

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

7. Подавать с зеленью.

Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда

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