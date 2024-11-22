Сочные куриные гнезда с фаршем: как приготовить идеальное блюдо для обеда
Вместо привычных котлет из фарша на обед будет лучше приготовить сочные гнезда. Вам понадобятся ананасы, а также много натертого творога. Изделия нужно просто запечь в духовке.
Идея приготовления сочных куриных гнезд с сыром и ананасами опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, перец, паприка, сухой чеснок
- соевый соус – 2-3 ст. л
- сметана – 10 ст.л.
- ананас консервированный – 560 г
- сыр твердый – 150 г
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кубиком и взбить в блендере или смолоть. Можно взять готовый фарш.
2. Добавить все специи и соевый соус, перемешать.
3. Руки смазать растительным маслом и сформировать 10 одинаковых шариков.
4. Выложить на пергамент на противень и каждый шарик раздавить стаканом.
5. Смазать сметаной, выложить ананасы и потертый творог.
6. Запекать при температуре 160 градусов 30-40 минут до готовности.
7. Подавать с зеленью.
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