Вместо привычных котлет из фарша на обед будет лучше приготовить сочные гнезда. Вам понадобятся ананасы, а также много натертого творога. Изделия нужно просто запечь в духовке.

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Идея приготовления сочных куриных гнезд с сыром и ананасами опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte ta smakuyte в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, перец, паприка, сухой чеснок

соевый соус – 2-3 ст. л

сметана – 10 ст.л.

ананас консервированный – 560 г

сыр твердый – 150 г

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубиком и взбить в блендере или смолоть. Можно взять готовый фарш.

2. Добавить все специи и соевый соус, перемешать.

3. Руки смазать растительным маслом и сформировать 10 одинаковых шариков.

4. Выложить на пергамент на противень и каждый шарик раздавить стаканом.

5. Смазать сметаной, выложить ананасы и потертый творог.

6. Запекать при температуре 160 градусов 30-40 минут до готовности.

7. Подавать с зеленью.

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