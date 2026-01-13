Домашние котлеты – лучшее мясное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно практически из любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного и свиного. А если добавить овощи, например, морковь, лук, кабачок, брокколи, они будут очень сочными.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша и брокколи.

Ингредиенты:

Брокколи (бланшировать) 200 г

Курица 500 г

Лук 1 шт.

Панировочные сухари 30 г

Яйцо 1 шт.

Сливочное масло 20-30 г

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте лук, сухари, яйцо, и тертое брокколи, специи, хорошо перемешайте.

2. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон.

3. Выложите котлеты в форму, добавьте масло сливочное и протушите.

