Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
102
Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

Домашние котлеты – лучшее мясное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно практически из любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного и свиного. А если добавить овощи, например, морковь, лук, кабачок, брокколи, они будут очень сочными.

Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша и брокколи.

Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

Ингредиенты:

  • Брокколи (бланшировать) 200 г
  • Курица 500 г
  • Лук 1 шт.
  • Панировочные сухари 30 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сливочное масло 20-30 г

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте лук, сухари, яйцо, и тертое брокколи, специи, хорошо перемешайте.

Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

2. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон.

Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

3. Выложите котлеты в форму, добавьте масло сливочное и протушите.

Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты