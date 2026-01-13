Все рецепты
Сочные куриные котлеты с брокколи: делимся легким рецептом
Домашние котлеты – лучшее мясное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно практически из любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного и свиного. А если добавить овощи, например, морковь, лук, кабачок, брокколи, они будут очень сочными.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша и брокколи.
Ингредиенты:
- Брокколи (бланшировать) 200 г
- Курица 500 г
- Лук 1 шт.
- Панировочные сухари 30 г
- Яйцо 1 шт.
- Сливочное масло 20-30 г
Способ приготовления:
1. В мясной фарш добавьте лук, сухари, яйцо, и тертое брокколи, специи, хорошо перемешайте.
2. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон.
3. Выложите котлеты в форму, добавьте масло сливочное и протушите.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: