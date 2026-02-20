Сочные куриные котлеты с сыром и вареными яйцами: делимся рецептом оригинального блюда
Куриный фарш – лучшая основа для приготовления вкусных и сочных котлет, а также фаршированных бубликов. Для того, чтобы фарш и блюда из него были сочными, кулинары советуют добавлять сливки прямо в фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г
- яйца вареные – 4 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- сливки (18-33%) – 100 мл
- специи: соль, перец, карри – по вкусу
- мука
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Филе перекрутить на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш. Добавить сливки и специи, перемешать. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.
2. Мокрыми руками сформировать продолговатые котлетки, хорошо обвалять в муке, выложить на доску.
3. Обжаривать на достаточном количестве масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.
