Сочные куриные котлеты с сыром и вареными яйцами: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
576
Куриный фарш – лучшая основа для приготовления вкусных и сочных котлет, а также фаршированных бубликов. Для того, чтобы фарш и блюда из него были сочными, кулинары советуют добавлять сливки прямо в фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 800 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • сливки (18-33%) – 100 мл
  • специи: соль, перец, карри – по вкусу
  • мука
  • растительное масло

Способ приготовления: 

1. Филе перекрутить на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш. Добавить сливки и специи, перемешать. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.

2. Мокрыми руками сформировать продолговатые котлетки, хорошо обвалять в муке, выложить на доску.

3. Обжаривать на достаточном количестве масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.

