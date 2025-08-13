Сочные ленивые голубцы для обеда: капусту парить не придется
Ленивые голубцы – вариант вкусного и очень простого в приготовлении блюда для обеда. Вам не придется пропаривать капусту и заворачивать в нее фарш, что значительно сэкономит время. Сформируйте изделия, как котлеты, и просто протушите все в соусе.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- вареный рис – 250 г
- лук – 160 г
- морковь – 120 г
- капуста – 400 г
- сметана – 4 ст.л.
- томат – 4 ст.л.
- теплая вода – 500 г
- масло для жарки
- соль, перец, зелень
Способ приготовления:
1. Отварить рис, нарезать капусту.
2. Натереть морковь на мелкой терке, мелко нарезать лук.
3. В сковородку влить 2ст.л масла и на нем поджарить капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой примерно 7-10 минут.
4. В тарелку выложить овощи, рис, фарш, зелень.
5. Посолить, поперчить и вымешать до однородной массы.
6. Сформировать голубцы и выложить на сковородку.
7. В тарелку влить теплую воду, добавить сметану и томат.
8. Размешать и вылить к голубцам, чтобы покрыть их полностью.
9. Поставить на средний огонь и готовить под закрытой крышкой 25-30 минут, перемешивать не нужно.
