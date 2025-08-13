Ленивые голубцы – вариант вкусного и очень простого в приготовлении блюда для обеда. Вам не придется пропаривать капусту и заворачивать в нее фарш, что значительно сэкономит время. Сформируйте изделия, как котлеты, и просто протушите все в соусе.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

вареный рис – 250 г

лук – 160 г

морковь – 120 г

капуста – 400 г

сметана – 4 ст.л.

томат – 4 ст.л.

теплая вода – 500 г

масло для жарки

соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. Отварить рис, нарезать капусту.

2. Натереть морковь на мелкой терке, мелко нарезать лук.

3. В сковородку влить 2ст.л масла и на нем поджарить капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой примерно 7-10 минут.

4. В тарелку выложить овощи, рис, фарш, зелень.

5. Посолить, поперчить и вымешать до однородной массы.

6. Сформировать голубцы и выложить на сковородку.

7. В тарелку влить теплую воду, добавить сметану и томат.

8. Размешать и вылить к голубцам, чтобы покрыть их полностью.

9. Поставить на средний огонь и готовить под закрытой крышкой 25-30 минут, перемешивать не нужно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: