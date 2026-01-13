Все рецепты
Сочные, но не жирные чебуреки из лаваша с мясо и сыром за 5 минут: самый ленивый рецепт
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок и даже десертов. Лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты на 10 шт:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- 10 круглых лаваша
- 1 яйцо для смазывания бортиков
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с яйцом, специями, луком, зеленью.
2. Выложите фарш на одну половину лаваша, сыр, смажьте бортики яйцом, сверните.
3. Обжарьте на масле с двух сторон.
