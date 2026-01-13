Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок и даже десертов. Лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты на 10 шт:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

10 круглых лаваша

1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом, специями, луком, зеленью.

2. Выложите фарш на одну половину лаваша, сыр, смажьте бортики яйцом, сверните.

3. Обжарьте на масле с двух сторон.

