Сочные, но не жирные чебуреки из лаваша с мясо и сыром за 5 минут: самый ленивый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
978
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок и даже десертов. Лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с с мясным фаршем и сыром. 

Ингредиенты на 10 шт:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • 10 круглых лаваша
  • 1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом, специями, луком, зеленью.

2. Выложите фарш на одну половину лаваша, сыр, смажьте бортики яйцом, сверните.

3. Обжарьте на масле с двух сторон. 

