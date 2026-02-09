Сочные отбивные из свинины с самым удачным луковым кляром: делимся рецептом
Отбивные – одно из самых простых, сытных мясных блюд. Готовить отбивные можно из свинины, телятины, а также куриного филе. Сочно мяса зависит от кляра, а его можно готовить не только из муки, можно добавить тертый лук, так будет еще вкуснее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных отбивных из свинины, с очень простым и удачным кляром из лука, майонеза, яиц и муки.
Ингредиенты:
- 1 свиная вырезка
- 1 крупный лук
- 1,5 ст. л. майонеза
- 1/2 ч. л. сухого чеснока
- 1-2 ст. л. муки (смотрите по консистенции)
- 1 яйцо
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо нарезаем и хорошо отбиваем.
2. Лук перебиваем в блендере до пюре. Добавляем яйцо, майонез, муку, сухой чеснок, тертый пармезан, соль и перец. Перемешиваем до консистенции густой сметаны.
3. Каждый кусочек мяса окунаем в кляр и обжариваем на среднем огне до золотистой, аппетитной корочки.
Подавайте отбивные горячими!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: