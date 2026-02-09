Сочные отбивные из свинины с самым удачным луковым кляром: делимся рецептом

Отбивные – одно из самых простых, сытных мясных блюд. Готовить отбивные можно из свинины, телятины, а также куриного филе. Сочно мяса зависит от кляра, а его можно готовить не только из муки, можно добавить тертый лук, так будет еще вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных отбивных из свинины, с очень простым и удачным кляром из лука, майонеза, яиц и муки. 

Ингредиенты: 

  • 1 свиная вырезка
  • 1 крупный лук
  • 1,5 ст. л. майонеза
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока
  • 1-2 ст. л. муки (смотрите по консистенции)
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезаем и хорошо отбиваем.

2. Лук перебиваем в блендере до пюре. Добавляем яйцо, майонез, муку, сухой чеснок, тертый пармезан, соль и перец. Перемешиваем до консистенции густой сметаны.

3. Каждый кусочек мяса окунаем в кляр и обжариваем на среднем огне до золотистой, аппетитной корочки.

Подавайте отбивные горячими!

