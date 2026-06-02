Рубленные котлеты – лучшее мясное блюдо для вкусного и сытного обеда и ужина. Готовить их модно добавляя помидоры, кабачки, так они будут сочными.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с крахмалом.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг

яйца – 4 шт.

манная крупа – 4 ст.л

крахмал – 2 ст.л.

лук – 1 шт.

сметана/майонез – 5 ст.л.

специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать маленькими кубиками. К порезанному мясу добавить яйца слегка взбитые вилкой, манку, крахмал, лук потертый или пропущенный в блендере на насадке "нож", сметану, специи. Хорошо перемешать и оставить набухать на 2,5-3 часа.

2. Далее жарить на разогретой с маслом сковороде, как оладьи, на среднем огне с двух сторон.

Подавайте с овощами или соусами!

