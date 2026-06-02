Сочные рубленные котлеты: делимся лучшим рецептом сытного блюда для обеда и ужина
Рубленные котлеты – лучшее мясное блюдо для вкусного и сытного обеда и ужина. Готовить их модно добавляя помидоры, кабачки, так они будут сочными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с крахмалом.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг
- яйца – 4 шт.
- манная крупа – 4 ст.л
- крахмал – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- сметана/майонез – 5 ст.л.
- специи: соль, перец, к курице – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать маленькими кубиками. К порезанному мясу добавить яйца слегка взбитые вилкой, манку, крахмал, лук потертый или пропущенный в блендере на насадке "нож", сметану, специи. Хорошо перемешать и оставить набухать на 2,5-3 часа.
2. Далее жарить на разогретой с маслом сковороде, как оладьи, на среднем огне с двух сторон.
Подавайте с овощами или соусами!
