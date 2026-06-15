Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности
1 минута
2,1 т.
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Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, а также просто из филе – рубленные. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с помидорами и перцем.
Ингредиенты:
- куриное филе
- сладкий перец
- помидор
- сыр
- яйцо
- соль, перец
- 2 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.
2. Обжариваем на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подаем котлетки с картофельным пюре и овощным салатом!
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