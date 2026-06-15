Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, а также просто из филе – рубленные. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с помидорами и перцем.

Ингредиенты:

куриное филе

сладкий перец

помидор

сыр

яйцо

соль, перец

2 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.

2. Обжариваем на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаем котлетки с картофельным пюре и овощным салатом!

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