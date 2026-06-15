Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности
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Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, а также просто из филе – рубленные. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, сыр, зелень.

Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с помидорами и перцем. 

Ингредиенты: 

  • куриное филе
  • сладкий перец
  • помидор
  • сыр
  • яйцо
  • соль, перец
  • 2 ст.л. муки

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем до однородности.

Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности

2. Обжариваем на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Куриные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности

Подаем котлетки с картофельным пюре и овощным салатом!

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