Куриные котлеты – одно из самых простых блюд из мяса. Готовить их можно добавляя сыр, помидоры, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, рубленных котлет с сыром, брокколи и специями.

Ингредиенты:

500 г филе курицы или индейки

100 г вареной брокколи

150 г сладкого перца

100 г тертого сыра

1 яйцо

2 ст. л. йогурта или майонеза

1 ч.л. соли

специи по вкусу: копченая паприка, сушеный чеснок

2 ст.л. муки или кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать мясо, брокколи и перец. Добавить тертый сыр, яйцо, йогурт, соль и специи, перемешать и добавить муку.

2. Обжарить котлетки на небольшом количестве масла до румяной корочки.

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