Сочные рубленные котлеты с перцем, брокколи и сыром: рецепт блюда для обеда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
804
Вкусные куриные котлеты на обед
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Куриные котлеты – одно из самых простых блюд из мяса. Готовить их можно добавляя сыр, помидоры, специи, зелень.

Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, рубленных котлет с сыром, брокколи и специями.

Ингредиенты:

  • 500 г филе курицы или индейки
  • 100 г вареной брокколи
  • 150 г сладкого перца
  • 100 г тертого сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. йогурта или майонеза
  • 1 ч.л. соли
  • специи по вкусу: копченая паприка, сушеный чеснок
  • 2 ст.л. муки или кукурузного крахмала

Способ приготовления: 

1. Мелко нарезать мясо, брокколи и перец. Добавить тертый сыр, яйцо, йогурт, соль и специи, перемешать и добавить муку. 

Ингредиенты для котлет

2. Обжарить котлетки на небольшом количестве масла до румяной корочки.

Готовые котлеты

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