Рубленные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить тертые, сыры овощи, сыр, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с овощами.

Ингредиенты:

500 г филе курицы или индейки

100 г вареной брокколи

150 г сладкого перца

100 г тертого сыра

1 яйцо

2 ст. л. йогурта или майонеза

1 ч.л. соли

специи по вкусу: копченая паприка, сушеный чеснок

2 ст.л. муки или кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать мясо, брокколи и перец, добавить тертый сыр, яйцо, йогурт, соль и специи, перемешать и добавить муку.

2. Обжарить котлетки на небольшом количестве масла до румяной корочки.

После протушите в духовке!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: