Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
264
Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом
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Рубленные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить тертые, сыры овощи, сыр, специи.

Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с овощами.

Ингредиенты:

  • 500 г филе курицы или индейки
  • 100 г вареной брокколи
  • 150 г сладкого перца
  • 100 г тертого сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. йогурта или майонеза
  • 1 ч.л. соли
  • специи по вкусу: копченая паприка, сушеный чеснок
  • 2 ст.л. муки или кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать мясо, брокколи и перец, добавить тертый сыр, яйцо, йогурт, соль и специи, перемешать и добавить муку.

Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом

2. Обжарить котлетки на небольшом количестве масла до румяной корочки.

Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом

После протушите в духовке!

Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом

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