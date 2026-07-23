Сочные рубленные котлеты с сыром и брокколи: делимся простым рецептом
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Рубленные котлеты – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить тертые, сыры овощи, сыр, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с овощами.
Ингредиенты:
- 500 г филе курицы или индейки
- 100 г вареной брокколи
- 150 г сладкого перца
- 100 г тертого сыра
- 1 яйцо
- 2 ст. л. йогурта или майонеза
- 1 ч.л. соли
- специи по вкусу: копченая паприка, сушеный чеснок
- 2 ст.л. муки или кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать мясо, брокколи и перец, добавить тертый сыр, яйцо, йогурт, соль и специи, перемешать и добавить муку.
2. Обжарить котлетки на небольшом количестве масла до румяной корочки.
После протушите в духовке!
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