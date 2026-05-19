Самое простое мясное блюдо – котлеты. Готовить их можно из свинины, куриного филе, телятины и филе индейки. Но, для того, чтобы например, куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи сырые или сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

филе курицы

сладкий перец

помидор

сыр

яйцо

соль, перец

2 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

