Сочные рубленные куриные котлеты: рассказываем, что нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
510
Самое простое мясное блюдо – котлеты. Готовить их можно из свинины, куриного филе, телятины и филе индейки. Но, для того, чтобы например, куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи сырые или сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе. 

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • сладкий перец
  • помидор
  • сыр
  • яйцо
  • соль, перец
  • 2 ст.л муки

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

