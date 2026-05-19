Сочные рубленные куриные котлеты: рассказываем, что нужно добавить в фарш
Самое простое мясное блюдо – котлеты. Готовить их можно из свинины, куриного филе, телятины и филе индейки. Но, для того, чтобы например, куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи сырые или сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- филе курицы
- сладкий перец
- помидор
- сыр
- яйцо
- соль, перец
- 2 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.
2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
