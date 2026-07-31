Сочные рыбные фрикадельки в соусе: делимся рецептом блюда, которое понравится даже детям
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Минтай – вкусная и полезная рыба, которая может быть основой для котлет, а также фрикаделек. Еще ее можно просто запечь и пожарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фрикаделек из рыбы, с вкусным соусом.
Ингредиенты:
Фрикадельки:
- 800 г отжатого филе минтая
- 100 г обжаренного на масле лука
- 80 г белого хлеба
- 50 г сливок 30%
- 1 яйцо
- зелень укропа или петрушки
- 10 г соли и перец по вкусу
Соус:
- 30 г растительного масла
- 180 г лука
- 3 зубчика чеснока
- 400 г помидоров в собственном соку
- душица или тимьян
- 80 г сливок 30%
- соль и копченая паприка
Способ приготовления:
1. В холодильнике размораживаю минтай и через вафельное полотенце хорошо отжимаю филе от лишней влаги. Отдельно обжарьте примерно 170 г лука на сливочном масле и остужаю. Вчерашний мякиш хлеба замачиваю в сливках, смешайте лук с хлебом.
2. Пропустите через мясорубку (средняя решетка), периодически то рыбу, то лук с хлебом, чтобы все сразу перемешивалось. Добавьте соль, яйцо и рубленую зелень. Хорошо вымешайте фарш и охладите, чтобы он стабилизировался.
3. Соус: лук поджариваю до румяности, добавляю рубленый чеснок и томаты пелати, тушу около 10 мин. При необходимости можно добавлять воду. Затем добавляю ароматные травы, сливки, соль и копченую паприку.
4. В соус опустите фрикадельки (можно сверху посыпать сыром) и запекайте в духовке при 180 градусах (верх/низ + конвекция) примерно 10-15 минут под крышкой, 10-15 минут без крышки.
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