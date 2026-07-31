Сочные рыбные фрикадельки в соусе: делимся рецептом блюда, которое понравится даже детям

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Домашние фрикадельки из рыбы
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Минтай – вкусная и полезная рыба, которая может быть основой для котлет, а также фрикаделек. Еще ее можно просто запечь и пожарить.

Рыбные фрикадельки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фрикаделек из рыбы, с вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

Фрикадельки:

  • 800 г отжатого филе минтая
  • 100 г обжаренного на масле лука
  • 80 г белого хлеба
  • 50 г сливок 30%
  • 1 яйцо
  • зелень укропа или петрушки
  • 10 г соли и перец по вкусу

Соус:

  • 30 г растительного масла
  • 180 г лука
  • 3 зубчика чеснока
  • 400 г помидоров в собственном соку
  • душица или тимьян
  • 80 г сливок 30%
  • соль и копченая паприка

Способ приготовления: 

1. В холодильнике размораживаю минтай и через вафельное полотенце хорошо отжимаю филе от лишней влаги. Отдельно обжарьте примерно 170 г лука на сливочном масле и остужаю. Вчерашний мякиш хлеба замачиваю в сливках, смешайте лук с хлебом.

Хлеб в сливках

2. Пропустите через мясорубку (средняя решетка), периодически то рыбу, то лук с хлебом, чтобы все сразу перемешивалось. Добавьте соль, яйцо и рубленую зелень. Хорошо вымешайте фарш и охладите, чтобы он стабилизировался.

Рыбный фарш

3. Соус: лук поджариваю до румяности, добавляю рубленый чеснок и томаты пелати, тушу около 10 мин. При необходимости можно добавлять воду. Затем добавляю ароматные травы, сливки, соль и копченую паприку.

Соус для блюда

4. В соус опустите фрикадельки (можно сверху посыпать сыром) и запекайте в духовке при 180 градусах (верх/низ + конвекция) примерно 10-15 минут под крышкой, 10-15 минут без крышки.

Готовые фрикадельки

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