Минтай – вкусная и полезная рыба, которая может быть основой для котлет, а также фрикаделек. Еще ее можно просто запечь и пожарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных фрикаделек из рыбы, с вкусным соусом.

Ингредиенты:

Фрикадельки:

800 г отжатого филе минтая

100 г обжаренного на масле лука

80 г белого хлеба

50 г сливок 30%

1 яйцо

зелень укропа или петрушки

10 г соли и перец по вкусу

Соус:

30 г растительного масла

180 г лука

3 зубчика чеснока

400 г помидоров в собственном соку

душица или тимьян

80 г сливок 30%

соль и копченая паприка

Способ приготовления:

1. В холодильнике размораживаю минтай и через вафельное полотенце хорошо отжимаю филе от лишней влаги. Отдельно обжарьте примерно 170 г лука на сливочном масле и остужаю. Вчерашний мякиш хлеба замачиваю в сливках, смешайте лук с хлебом.

2. Пропустите через мясорубку (средняя решетка), периодически то рыбу, то лук с хлебом, чтобы все сразу перемешивалось. Добавьте соль, яйцо и рубленую зелень. Хорошо вымешайте фарш и охладите, чтобы он стабилизировался.

3. Соус: лук поджариваю до румяности, добавляю рубленый чеснок и томаты пелати, тушу около 10 мин. При необходимости можно добавлять воду. Затем добавляю ароматные травы, сливки, соль и копченую паприку.

4. В соус опустите фрикадельки (можно сверху посыпать сыром) и запекайте в духовке при 180 градусах (верх/низ + конвекция) примерно 10-15 минут под крышкой, 10-15 минут без крышки.

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