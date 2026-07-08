Капуста – идеальный овощ для салатов, а также запеканок, пирогов, голубцов. Еще из нее можно готовить сочные стейки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

1 молодая капуста

500 г фарша (у меня куриный, но подойдет любой)

150 г твердого сыра

2 средних помидора

50 г оливкового масла

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сушеного чеснока

соль

перец

зелень

Для соуса:

4 ст. л. майонеза или сметаны

2 зубчика чеснока (натереть)

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать стейками толщиной примерно 2 см и вырезать сердцевину. Выложить стейки на противень, застеленный пергаментом, посолить и поперчить.

2. В оливковое масло добавить паприку и сушеный чеснок. Полученным ароматным маслом смазать капустные ломтики и отправить в духовку на 10-15 минут при 180 °C. Если капуста более зрелая, время запекания следует увеличить.

3. Фарш приправить солью, перцем и добавить измельченную зелень. Для соуса смешать майонез с тертым чесноком. Майонез можно заменить сметаной – так будет еще вкуснее и полезнее. У меня в этот раз сметаны не было.

4. На каждый стейк выложить фарш, плотно прижать и хорошо разровнять. Сверху выложить кружочки помидора, смазать соусом и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C примерно 30 минут.

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