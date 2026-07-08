Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина
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Капуста – идеальный овощ для салатов, а также запеканок, пирогов, голубцов. Еще из нее можно готовить сочные стейки.

Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты, с мясным фаршем и сыром. 

Ингредиенты:

  • 1 молодая капуста
  • 500 г фарша (у меня куриный, но подойдет любой)
  • 150 г твердого сыра
  • 2 средних помидора
  • 50 г оливкового масла
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • соль
  • перец
  • зелень

Для соуса:

  • 4 ст. л. майонеза или сметаны
  • 2 зубчика чеснока (натереть)

Способ приготовления: 

1. Капусту нарезать стейками толщиной примерно 2 см и вырезать сердцевину. Выложить стейки на противень, застеленный пергаментом, посолить и поперчить.

Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

2. В оливковое масло добавить паприку и сушеный чеснок. Полученным ароматным маслом смазать капустные ломтики и отправить в духовку на 10-15 минут при 180 °C. Если капуста более зрелая, время запекания следует увеличить.

Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

3. Фарш приправить солью, перцем и добавить измельченную зелень. Для соуса смешать майонез с тертым чесноком. Майонез можно заменить сметаной – так будет еще вкуснее и полезнее. У меня в этот раз сметаны не было.

Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

4. На каждый стейк выложить фарш, плотно прижать и хорошо разровнять. Сверху выложить кружочки помидора, смазать соусом и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C примерно 30 минут.

Сочные стейки из капусты с мясным фаршем: делимся простым рецептом блюда для обеда и ужина

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