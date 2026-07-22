Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр
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Тертые кабачки и морковь – идеальное сочетание овощей для вкусных закусок, пиццы. Стоит отметить, кабачки хорошо сочетаются со всеми овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка и моркови, с вкусной начинкой.
Ингредиенты для основы (на 2 порции):
- кабачок 150 г
- морковь 150 г
- яйцо 1 шт.
- твердый сыр 50 г
- соль
Начинка (на 1 порцию):
- сыр "Филадельфия" 20 г
- запеченная курица 40 г
- помидор
- руккола
Способ приготовления:
1. Все смешиваем для основы, формируем прямоугольник на пергаменте и запекаем при 180C 20-30 минут.
2. Смазываем сливочным сыром, добавляем начинку, заворачиваем в рулет – готово!
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