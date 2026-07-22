Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр
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Тертые кабачки и морковь – идеальное сочетание овощей для вкусных закусок, пиццы. Стоит отметить, кабачки хорошо сочетаются со всеми овощами. 

Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка и моркови, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты для основы (на 2 порции):

  • кабачок 150 г
  • морковь 150 г
  • яйцо 1 шт.
  • твердый сыр 50 г
  • соль

Начинка (на 1 порцию):

  • сыр "Филадельфия" 20 г
  • запеченная курица 40 г
  • помидор
  • руккола

Способ приготовления: 

1. Все смешиваем для основы, формируем прямоугольник на пергаменте и запекаем при 180C 20-30 минут.

Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр

2. Смазываем сливочным сыром, добавляем начинку, заворачиваем в рулет – готово!

Сочный и вкусный рулет из кабачков и моркови: для начинки подойдет филе, овощи и сыр

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