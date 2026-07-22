Тертые кабачки и морковь – идеальное сочетание овощей для вкусных закусок, пиццы. Стоит отметить, кабачки хорошо сочетаются со всеми овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка и моркови, с вкусной начинкой.

Ингредиенты для основы (на 2 порции):

кабачок 150 г

морковь 150 г

яйцо 1 шт.

твердый сыр 50 г

соль

Начинка (на 1 порцию):

сыр "Филадельфия" 20 г

запеченная курица 40 г

помидор

руккола

Способ приготовления:

1. Все смешиваем для основы, формируем прямоугольник на пергаменте и запекаем при 180C 20-30 минут.

2. Смазываем сливочным сыром, добавляем начинку, заворачиваем в рулет – готово!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: