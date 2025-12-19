Люля-кебаб – очень вкусное мясное блюдо, основа которого – мясной фарш. А для того, чтобы блюдо было сочным, кулинары советуют готовить его с овощами или же перебить овощи и добавить в фарш овощной сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного люля-кебаба из фарша, с овощами и специями.

Ингредиенты:

Фарш 700 г

Перец (паприка) 1 шт.

Лук 1 шт.

Кинза

Соль, перец

Щепотка кориандра, щепотка зиры, щепотка копченой паприки и можно добавить корицы (но совсем немного)

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем, складываем в блендер вместе с кинзой и перебиваем. Процеживаем от жидкости через полотенце или марлю. Нам нужен именно овощной жмых. Ее и добавляем к фаршу. Далее специи, вымешиваем и выбиваем наше мясо.

2. После этого кладем в заморозку на 20-30 минут.

3. Уже после мокрыми руками формируем кебабы и готовьте на углях до румяности. Жарятся кебабы достаточно быстро. Поэтому подготовьте все заранее.

Подавайте с печеными овощи а также лавашем и йогуртовым соусом!

