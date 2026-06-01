Сочный мясной люлякебаб: рассказываем, что обязательно добавить в фарш
Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой из мясного фарша будет люлякебаб. А для сочности в фарш добавьте овощи, например, сладкий перец, а также зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного блюда из мясого фарша – люлякебаб.
Ингредиенты:
- фарш свинина + говядина 800 г
- сладкий красный перец 1 шт.
- лук 1 шт.
- петрушка 3-4 веточки
- черный перец 1 ч. л.
- паприка 1 ч. л.
- соль 1 ч. л.
- чеснок 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Порежьте перец, лук, отожмите сок. Добавьте в фарш, туда же зелень, специи и тертый чеснок.
2. Выложите фарш на пергамент, разровняйте и порежьте полосками.
3. Готовьте в духовке до готовности.
