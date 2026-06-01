Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой из мясного фарша будет люлякебаб. А для сочности в фарш добавьте овощи, например, сладкий перец, а также зелень.

Ингредиенты:

фарш свинина + говядина 800 г

сладкий красный перец 1 шт.

лук 1 шт.

петрушка 3-4 веточки

черный перец 1 ч. л.

паприка 1 ч. л.

соль 1 ч. л.

чеснок 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Порежьте перец, лук, отожмите сок. Добавьте в фарш, туда же зелень, специи и тертый чеснок.

2. Выложите фарш на пергамент, разровняйте и порежьте полосками.

3. Готовьте в духовке до готовности.

