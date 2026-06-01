Сочный мясной люлякебаб: рассказываем, что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт блюда

Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой из мясного фарша будет люлякебаб. А для сочности в фарш добавьте овощи, например, сладкий перец, а также зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного блюда из мясого фарша – люлякебаб.

Ингредиенты:

  • фарш свинина + говядина 800 г
  • сладкий красный перец 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • петрушка 3-4 веточки
  • черный перец 1 ч. л.
  • паприка 1 ч. л.
  • соль 1 ч. л.
  • чеснок 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Порежьте перец, лук, отожмите сок. Добавьте в фарш, туда же зелень, специи и тертый чеснок.

2. Выложите фарш на пергамент, разровняйте и порежьте полосками.

3. Готовьте в духовке до готовности.

