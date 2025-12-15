Куриное филе – очень вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, а также сытных салатов. Еще из филе можно приготовить домашнюю колбасу, буженину и сочные крученики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной куриной буженины, с грибами и черносливом.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

шампиньоны 6-7 шт.

чернослив 15-20 шт.

лук репчатый 1 шт.

соль, перец по вкусу

сметана 10% или греческий йогурт 3 ст.л.

чеснок 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе, отбейте, добавьте специи.

2. Обжарьте лук с грибами и сметаной.

3. Грибную начинку выложите на филе, добавьте чернослив, сверните в рулет.

4. Рулет заверните в фольгу и готовьте в духовке до готовности.

