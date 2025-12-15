Сочный рулет из филе с грибами и черносливом: рецепт лучшего мясного блюда для праздничного стола

Рецепт рулета

Куриное филе – очень вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, а также сытных салатов. Еще из филе можно приготовить домашнюю колбасу, буженину и сочные крученики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной куриной буженины, с грибами и черносливом.

Ингредиенты:

  • куриное филе 1 шт.
  • шампиньоны 6-7 шт.
  • чернослив 15-20 шт.
  • лук репчатый 1 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • сметана 10% или греческий йогурт 3 ст.л.
  • чеснок 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе, отбейте, добавьте специи.

2. Обжарьте лук с грибами и сметаной.

3. Грибную начинку выложите на филе, добавьте чернослив, сверните в рулет.

4. Рулет заверните в фольгу и готовьте в духовке до готовности.

