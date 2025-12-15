Все рецепты
Сочный рулет из филе с грибами и черносливом: рецепт лучшего мясного блюда для праздничного стола
Куриное филе – очень вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, а также сытных салатов. Еще из филе можно приготовить домашнюю колбасу, буженину и сочные крученики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной куриной буженины, с грибами и черносливом.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- шампиньоны 6-7 шт.
- чернослив 15-20 шт.
- лук репчатый 1 шт.
- соль, перец по вкусу
- сметана 10% или греческий йогурт 3 ст.л.
- чеснок 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Разрежьте филе, отбейте, добавьте специи.
2. Обжарьте лук с грибами и сметаной.
3. Грибную начинку выложите на филе, добавьте чернослив, сверните в рулет.
4. Рулет заверните в фольгу и готовьте в духовке до готовности.
