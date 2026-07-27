Соленая карамель – идеальное дополнение к десертам, а также она может быть вместо крема. Готовится она очень просто, нужно всего лишь три ингредиента.

Кулинар поделилась в Instagram простым рецептом очень вкусной соленой карамели, которая готовится проще простого.

Ингредиенты:

240 г сахара

50 г сливочного масла

200 г горячих сливок от 30%

Способ приготовления:

1. В сковороде растопите сахар на среднем огне до полного растворения. Доведите карамель до красивого янтарного цвета, без комочков.

2. Убавьте огонь, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Затем в два этапа влейте горячие сливки (осторожно, масса будет активно пениться). После этого можно добавить щепотку соли, если вы любите соленую карамель (1/3 чайной ложки).

3. Хорошо перемешайте, дайте карамели покипеть еще около минуты и снимите с огня. Если остались комочки, процедите через сито. Перелейте карамель в удобную ёмкость и взбейте погружным блендером примерно минуту, так она станет идеально гладкой и однородной. Накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте остывать при комнатной температуре. Если не планируете использовать сразу, храните в холодильнике.

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