Сосиски в лаваше с сыром и кетчупом на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Рецепт блюда

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса. Их них можно сделать вкусные рулетики, а также пиццу, пироги.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, с сыром и кетчупом для перекуса.

Сосиски в лаваше

Ингредиенты:

  • 6 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 6 кусочков сыра
  • 2 ст.л кетчупа
  • 1 ст.л. американской горчицы
  • 2 яйца
  • копченая паприка
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

Лаваш с сосисками

2. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

Кляр для блюда

3. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

Готовые сосиски

