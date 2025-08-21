Все рецепты
Сосиски в лаваше с сыром и кетчупом на сковороде: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса. Их них можно сделать вкусные рулетики, а также пиццу, пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, с сыром и кетчупом для перекуса.
Ингредиенты:
- 6 сосисок
- 2 листа лаваша
- 6 кусочков сыра
- 2 ст.л кетчупа
- 1 ст.л. американской горчицы
- 2 яйца
- копченая паприка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.
2. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.
3. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.
