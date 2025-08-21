Сосиски в лаваше

Лаваш и сосиски – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд для перекуса. Их них можно сделать вкусные рулетики, а также пиццу, пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сосисок в лаваше, с сыром и кетчупом для перекуса.

Ингредиенты:

6 сосисок

2 листа лаваша

6 кусочков сыра

2 ст.л кетчупа

1 ст.л. американской горчицы

2 яйца

копченая паприка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

2. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и окунаем в них рулетики.

3. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

