Спринг-роллы со свежими овощами и креветками: рецепт легкого и полезного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Спринг-роллы

Если вы хотите приготовить очень легкое и полезное блюдо для быстрого и бюджетного перекуса, идеальным блюдами для этого будут: горячие бутерброды, пицца, овощные салаты, роллы, спринг-роллы, шаурма.

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Что приготовить для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной "шаурмы" из рисовой бумаги и свежих овощей. 

Роллы с овощами

Ингредиенты: 

  • три листа рисовой бумаги
  • вода
  • куриное мясо или креветки 
  • овощи свежие, капуста, айсберг
  • соус кисло-сладкий 

Способ приготовления:

1. Погружаем в воду на несколько секунд рисовую бумагу, выкладываем на рабочую поверхность.

Рисовая бумага

2. Далее по вкусу любая начинка и очень плотно заворачиваем (если будет не плотно, роллы разваливаются).

Начинка для блюда

3. Нарезаем и подаем на стол с любимым соусом.

Готовые роллы

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