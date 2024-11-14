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Спринг-роллы со свежими овощами и креветками: рецепт легкого и полезного блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить очень легкое и полезное блюдо для быстрого и бюджетного перекуса, идеальным блюдами для этого будут: горячие бутерброды, пицца, овощные салаты, роллы, спринг-роллы, шаурма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной "шаурмы" из рисовой бумаги и свежих овощей.
Ингредиенты:
- три листа рисовой бумаги
- вода
- куриное мясо или креветки
- овощи свежие, капуста, айсберг
- соус кисло-сладкий
Способ приготовления:
1. Погружаем в воду на несколько секунд рисовую бумагу, выкладываем на рабочую поверхность.
2. Далее по вкусу любая начинка и очень плотно заворачиваем (если будет не плотно, роллы разваливаются).
3. Нарезаем и подаем на стол с любимым соусом.
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