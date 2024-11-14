Если вы хотите приготовить очень легкое и полезное блюдо для быстрого и бюджетного перекуса, идеальным блюдами для этого будут: горячие бутерброды, пицца, овощные салаты, роллы, спринг-роллы, шаурма.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной "шаурмы" из рисовой бумаги и свежих овощей.

Ингредиенты:

три листа рисовой бумаги

вода

куриное мясо или креветки

овощи свежие, капуста, айсберг

соус кисло-сладкий

Способ приготовления:

1. Погружаем в воду на несколько секунд рисовую бумагу, выкладываем на рабочую поверхность.

2. Далее по вкусу любая начинка и очень плотно заворачиваем (если будет не плотно, роллы разваливаются).

3. Нарезаем и подаем на стол с любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: