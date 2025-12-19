Суши-салат для новогоднего стола: делимся легким рецептом оригинального блюда

Рецепт блюда

Салат-суши – очень вкусное, праздничное блюдо, основа которого – рис, красная рыба, свежие огурцы. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте авокадо, соевый соус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-суши, который готовится очень быстро. 

Ингредиенты:

  • 100 г красной рыбы
  • 1/2 авокадо, если большое
  • 1 лист нори
  • 60 г крем-сыра
  • 1 огурец средний
  • рис отварной 120 г
  • соевый соус 2 ст л
  • кунжут по желанию

Способ приготовления: 

1. Рис хорошо просить и отварить, не солить. не доваривать прям до конца, нужно чтобы он держался кучи.

2. Все остальные ингредиенты нарезать на кубики, нори просто порвать. Все перекладываем слоями, но хорошо утрамбовывайте.

3. Полейте соевым соусом лучше каждому гостю самостоятельно.

