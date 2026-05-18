Свекла в любом виде – очень вкусный и полезный овощ. Есть ее можно готовя закуски, салаты, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свеклы по-корейски, со специями и маслом.

Ингредиенты:

свекла 600 г (сырая, чищеная)

чеснок 3 зуб.

сахар 1,5 ст. ложки

соль 0,5 ч. ложки

перец молотый 0,5 ч. ложки

кориандр 0,5 ч.ложки

уксус 2 ст. ложки

масло 60 мг

Способ приготовления:

1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.

2. Готовим заливку: объединяем ингредиенты и размешиваем.

3. Выливаем заливку в свеклу и хорошо все перемешиваем. Отправляем в холодильник на 3-4 часа.

