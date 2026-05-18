Все рецепты
Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски
Свекла в любом виде – очень вкусный и полезный овощ. Есть ее можно готовя закуски, салаты, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свеклы по-корейски, со специями и маслом.
Ингредиенты:
- свекла 600 г (сырая, чищеная)
- чеснок 3 зуб.
- сахар 1,5 ст. ложки
- соль 0,5 ч. ложки
- перец молотый 0,5 ч. ложки
- кориандр 0,5 ч.ложки
- уксус 2 ст. ложки
- масло 60 мг
Способ приготовления:
1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.
2. Готовим заливку: объединяем ингредиенты и размешиваем.
3. Выливаем заливку в свеклу и хорошо все перемешиваем. Отправляем в холодильник на 3-4 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: