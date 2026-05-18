Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
705
Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

Свекла в любом виде – очень вкусный и полезный овощ. Есть ее можно готовя закуски, салаты, соусы. 

Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свеклы по-корейски, со специями и маслом. 

Ингредиенты: 

  • свекла 600 г (сырая, чищеная)
  • чеснок 3 зуб. 
  • сахар 1,5 ст. ложки
  • соль 0,5 ч. ложки
  • перец молотый 0,5 ч. ложки
  • кориандр 0,5 ч.ложки
  • уксус 2 ст. ложки
  • масло 60 мг

Способ приготовления: 

1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.

Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

2. Готовим заливку: объединяем ингредиенты и размешиваем.

Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

3. Выливаем заливку в свеклу и хорошо все перемешиваем. Отправляем в холодильник на 3-4 часа.

Свекла по-корейски: рецепт полезной и вкусной закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты