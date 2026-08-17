Свекла по-корейски

Сырая свекла – идеальная основа для полезных закусок и салатов. Еще ее можно консервировать и мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски с тертым чесноком и специями.

Ингредиенты:

свекла 600 г (сырая, очищенная)

чеснок 3 зубчика

сахар 1,5 ст. л.

соль 0,5 ч. л.

молотый перец 0,5 ч. л.

кориандр 0,5 ч. л.

уксус 2 ст. л.

растительное масло 60 мг

Способ приготовления:

1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.

2. Готовим заливку: смешиваем ингредиенты и перемешиваем. Выливаем заправку в свеклу и хорошо все перемешиваем.

Ставим в холодильник на 3-4 часа.

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