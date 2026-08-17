Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски за считанные минуты
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Сырая свекла – идеальная основа для полезных закусок и салатов. Еще ее можно консервировать и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски с тертым чесноком и специями.
Ингредиенты:
- свекла 600 г (сырая, очищенная)
- чеснок 3 зубчика
- сахар 1,5 ст. л.
- соль 0,5 ч. л.
- молотый перец 0,5 ч. л.
- кориандр 0,5 ч. л.
- уксус 2 ст. л.
- растительное масло 60 мг
Способ приготовления:
1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.
2. Готовим заливку: смешиваем ингредиенты и перемешиваем. Выливаем заправку в свеклу и хорошо все перемешиваем.
Ставим в холодильник на 3-4 часа.
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