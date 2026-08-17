Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
516
Рецепт закуски
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Сырая свекла – идеальная основа для полезных закусок и салатов. Еще ее можно консервировать и мариновать.

Свекла по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной свеклы по-корейски с тертым чесноком и специями. 

Ингредиенты:

  • свекла 600 г (сырая, очищенная)
  • чеснок 3 зубчика
  • сахар 1,5 ст. л.
  • соль 0,5 ч. л.
  • молотый перец 0,5 ч. л.
  • кориандр 0,5 ч. л.
  • уксус 2 ст. л.
  • растительное масло 60 мг

Способ приготовления: 

1. Натираем свеклу на терке для корейской моркови.

Свекла с соусом

2. Готовим заливку: смешиваем ингредиенты и перемешиваем. Выливаем заправку в свеклу и хорошо все перемешиваем.

Приготовление закуски

Ставим в холодильник на 3-4 часа.

Готовая закуска

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