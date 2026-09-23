Свекольный "Королевский" салат за 5 минут: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,1 т.
Рецепт салата из свеклы
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить для салатов, а запекать, так она будет сладкой и сохранит витамины.

Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного свекольного салата с сыром и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • отварная свекла 300 г
  • брынза 100 г
  • яйца 3 шт.
  • майонез
  • чеснок
  • соль, перец
  • грецкие орехи

Способ приготовления: 

1. Отварите и натрите свеклу и яйца, чеснок.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сыр, специи, майонез, перемешайте. 

Приготовление салата

Перед подачей посыпьте орешками!

Готовый салат

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