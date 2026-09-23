Свекольный "Королевский" салат за 5 минут: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день
1 минута
3,1 т.
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить для салатов, а запекать, так она будет сладкой и сохранит витамины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного свекольного салата с сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- отварная свекла 300 г
- брынза 100 г
- яйца 3 шт.
- майонез
- чеснок
- соль, перец
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Отварите и натрите свеклу и яйца, чеснок.
2. Добавьте сыр, специи, майонез, перемешайте.
Перед подачей посыпьте орешками!
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