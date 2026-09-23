Свекольный "Королевский" салат за 5 минут: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить для салатов, а запекать, так она будет сладкой и сохранит витамины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного свекольного салата с сыром и майонезом.

Ингредиенты:

отварная свекла 300 г

брынза 100 г

яйца 3 шт.

майонез

чеснок

соль, перец

грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите свеклу и яйца, чеснок.

2. Добавьте сыр, специи, майонез, перемешайте.

Перед подачей посыпьте орешками!

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