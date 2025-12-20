Все рецепты
Сырная закуска "Елочные игрушки": легкий рецепт вкусного блюда за 5 минут
Сыр – лучшая основа для приготовления вкусных закусок за 2 минуты. И к тому же сыр хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно орехами, зеленью, вялеными томатами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с зеленью, зернами граната и орехами.
Ингредиенты:
- вяленые томаты и сливы по 5 шт.
- крем-сыр 100 г
- сыр фета 200 г
- 2 зуб. чеснока
- укроп пучок
- орехи грецкие 50 г
- зерна граната 50 г
- крекеры соленые
Способ приготовления:
1. Сыр перемешайте с чесноком и порезанными мелко вялеными томатами и сливами. Обязательно ставим в холодильник, чтобы масса схватилась.
2. Тем временем очищаем гранат, нарезаем укроп и измельчаем орехи.
3. Формируем шарики и обмакиваем в подготовленной массе. Можно подавать с хлебом, крекером и овощами!
