Сырная закуска "Елочные игрушки": легкий рецепт вкусного блюда за 5 минут

Сыр – лучшая основа для приготовления вкусных закусок за 2 минуты. И к тому же сыр хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно орехами, зеленью, вялеными томатами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с зеленью, зернами граната и орехами. 

Ингредиенты:

  • вяленые томаты и сливы по 5 шт.
  • крем-сыр 100 г
  • сыр фета 200 г
  • 2 зуб. чеснока
  • укроп пучок
  • орехи грецкие 50 г
  • зерна граната 50 г
  • крекеры соленые

Способ приготовления: 

1. Сыр перемешайте с чесноком и порезанными мелко вялеными томатами и сливами. Обязательно ставим в холодильник, чтобы масса схватилась.

2. Тем временем очищаем гранат, нарезаем укроп и измельчаем орехи.

3. Формируем шарики и обмакиваем в подготовленной массе. Можно подавать с хлебом, крекером и овощами!

