Сыр – лучшая основа для приготовления вкусных закусок за 2 минуты. И к тому же сыр хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно орехами, зеленью, вялеными томатами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с зеленью, зернами граната и орехами.

Ингредиенты:

вяленые томаты и сливы по 5 шт.

крем-сыр 100 г

сыр фета 200 г

2 зуб. чеснока

укроп пучок

орехи грецкие 50 г

зерна граната 50 г

крекеры соленые

Способ приготовления:

1. Сыр перемешайте с чесноком и порезанными мелко вялеными томатами и сливами. Обязательно ставим в холодильник, чтобы масса схватилась.

2. Тем временем очищаем гранат, нарезаем укроп и измельчаем орехи.

3. Формируем шарики и обмакиваем в подготовленной массе. Можно подавать с хлебом, крекером и овощами!

