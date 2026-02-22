Если нужно быстро приготовить что-то на перекус – сделайте пиццу на жидком тесте. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать. Начинку можно использовать любую.

Идея приготовления домашней пиццы на жидком тесте опубликована на странице фудблогера sizovasofiaa в Instagram.

Ингредиенты для теста:

350 мл. молока

2 яйца

150 г муки

5 г разрыхлителя

2 ст.л. растительного масла

щепотка соли – по желанию

любая начинка

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты для теста.

2. Смешать до однородной консистенции.

3. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом.

4. Выложить начинку сверху.

5. Выпекать 30 минут при температуре 180 °C.

