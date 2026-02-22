Все рецепты
Сытная домашняя пицца из жидкого теста: готовится за считанные минуты
Если нужно быстро приготовить что-то на перекус – сделайте пиццу на жидком тесте. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать. Начинку можно использовать любую.
Идея приготовления домашней пиццы на жидком тесте опубликована на странице фудблогера sizovasofiaa в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 350 мл. молока
- 2 яйца
- 150 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 2 ст.л. растительного масла
- щепотка соли – по желанию
- любая начинка
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты для теста.
2. Смешать до однородной консистенции.
3. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом.
4. Выложить начинку сверху.
5. Выпекать 30 минут при температуре 180 °C.
