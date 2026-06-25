Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
999
Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее
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Гречка может быть не только привычным гарниром, но и полноценным сытным блюдом для всей семьи. Если добавить сочное мясо, овощи и ароматные специи, каша приобретет совершенно новый вкус. Именно так готовится гречка по-королевски – питательная, ароматная и очень простая в приготовлении. Такой рецепт прекрасно подойдет для обеда или ужина, когда хочется накормить семью вкусной домашней едой без лишних хлопот.

Идея приготовления королевской гречки опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

Ингредиенты:

  • свиная лопатка или шейка – 700 г
  • гречневая крупа – 400 г
  • лук репчатый – 300 г
  • морковь – 200 г
  • болгарский перец – 200 г
  • томатная паста – 50 г
  • чеснок – 4 зубчика
  • соевый соус – 30 мл.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • чёрный молотый перец – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – 30 мл.
  • горячая вода или бульон – 800 мл.
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

1. Свинину нарежьте крупными кусками. В глубокой кастрюле, котле или гусятнице хорошо разогрейте масло и обжарьте мясо до появления золотистой корочки.

2. После этого добавьте нарезанный лук и готовьте примерно 5 минут.

3. Добавьте морковь и болгарский перец, перемешайте и обжаривайте ещё несколько минут до мягкости овощей.

Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

4. Добавьте к мясу и овощам томатную пасту и прогрейте её около минуты.

5. Затем влейте соевый соус, добавьте копченую паприку, черный перец и измельченный чеснок.

Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

6. Залейте ингредиенты горячим бульоном или водой. Если мясу требуется больше времени для приготовления, тушите его под крышкой еще 15-20 минут.

7. Затем добавьте промытую гречневую крупу и хорошо перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на минимальном огне примерно 25 минут, пока крупа не впитает всю жидкость.

Сытная гречка по-королевски: привычная каша получится намного вкуснее

8. По окончании приготовления снимите блюдо с плиты и оставьте под крышкой ещё на 10-15 минут. За это время гречка станет более рассыпчатой и пропитается ароматами мяса и овощей.

9. Перед подачей перемешайте готовое блюдо и посыпьте свежей зеленью.

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